Kırklareli'nde alabalık çiftliği denetlendi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce alabalık çiftliği denetlendi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce alabalık çiftliği denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, Dereköy'de alabalık yetiştiriciliği yapılan tesisi inceledi.
Balık havuzlarında kontrollerde bulunan ekipler, üretilen balık miktarı, yemleme ile havuzların teknik ve hijyenik şartları, debi, oksijen durumu, PH ve sıcaklık gibi değerlerini kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.