Kırklareli'nde alabalık çiftliği denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce alabalık çiftliği denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, Dereköy'de alabalık yetiştiriciliği yapılan tesisi inceledi.

Balık havuzlarında kontrollerde bulunan ekipler, üretilen balık miktarı, yemleme ile havuzların teknik ve hijyenik şartları, debi, oksijen durumu, PH ve sıcaklık gibi değerlerini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği kaydedildi.