Trakya'da geçen ay 3 bin 685 konut satıldı
Trakya'da haziran ayında 3 bin 685 konutun satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da haziran ayında 3 bin 685 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 107 bin 723 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 2 bin 664, Kırklareli'nde 527, Edirne'de ise 494 konutun satışı gerçekleşti.
Trakya'da mayıs ayında ise 4 bin 556 konut satılmıştı.
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