Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.
Başsavcı Taşkoparan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman'ı makamında kabul etti.
Taşkoparan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol, Taşkoparan'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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