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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:07
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor
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        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.

        Başsavcı Taşkoparan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman'ı makamında kabul etti.

        Taşkoparan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol, Taşkoparan'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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