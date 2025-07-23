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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Gazisi Kadir Altıntaş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişleri Bülent Zafer Uçak, İbrahim Karabudak, Yasin Yavuz ve Songül Afşar'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:26
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Gazisi Kadir Altıntaş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişleri Bülent Zafer Uçak, İbrahim Karabudak, Yasin Yavuz ve Songül Afşar'ı makamında kabul etti.

        Vali Turan, ilk olarak Altıntaş ile bir araya gelerek sohbet etti.

        Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini asla unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Turan, o gece şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralı gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Turan, daha sonra Saraç, Uçak, Karabudak ve Afşar ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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