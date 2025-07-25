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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, ziyaretlerde bulundu.

        Ünlü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.

        Yürütülen asayiş faaliyetleri ve planlı çalışmalar hakkında brifing alan Ünlü, tüm güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

        - Sünnet şenliği yapılacak

        Kıyıköy Belediyesince sünnet şenliği düzenlenecek.

        Belediye Başkanı İsmail Özen, yaptığı yazılı açıklamada, belde de toplu sünnet şenliğinin yapılacağını belirtti.

        Başvuruların belediye zabıta biriminde alındığını aktaran Özen, başvurular sonrası şenlik tarihinin belirleneceğini kaydetti.

        - Yol yapım çalışması

        Kavaklı beldesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde refüj ve yol yapım çalışmalarında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Ufuk İn de çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Beldeyi daha temiz, düzenli ve daha yaşanılabilir hale getirmek için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden İn, vatandaş odaklı hizmetlerin devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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