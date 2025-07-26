Daha sonra polis memuru Fatih Karadağ ve Bahadır Elmacı bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetleri anlatıp, ailelerin dikkat etmesi gereken konuları anlattı.

Vatandaş odaklı hizmetler ürettiklerini ifade eden Talay, Pınarhisar'ı daha modern bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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