Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Talay, Camiikebir Mahallesi'nde yapımı planlanan sokak sağlıklaştırma projesi hakkında esnaf ve vatandaşların görüşlerini aldı.
Vatandaşlara proje hakkında bilgi veren Talay, sokak sağlıklaştırması kapsamında Ali Özer Parkı yan sokağını araç trafiğine kapatarak parkın dokusuna uyumlu yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Vatandaş odaklı hizmetler ürettiklerini ifade eden Talay, Pınarhisar'ı daha modern bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
- Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi
Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, öğrenci velilerine En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi), UYUMA mobil uygulaması tanıtımı yapıldı.
Daha sonra polis memuru Fatih Karadağ ve Bahadır Elmacı bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetleri anlatıp, ailelerin dikkat etmesi gereken konuları anlattı.
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