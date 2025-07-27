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        Pınarhisar'da ayçiçeği hasat töreni düzenlendi

        Pınarhisar ilçesinde ayçiçeği hasat töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:12
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        Pınarhisar'da ayçiçeği hasat töreni düzenlendi
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        Pınarhisar ilçesinde ayçiçeği hasat töreni yapıldı.

        Cevizköy'de üretici Salih Akkır'a ait 21 dekar tarlada düzenlenen törende, biçerdöver ile hasat gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamı Enver Özderin, ayçiçeği hasadının hayırlı olmasını diledi.

        Bölgenin en önemli geçim kaynağının çiftçilik olduğunu ifade eden Özderin, çiftçilere bol, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu temenni etti.

        Törene, Belediye Başkanı İhsan Talay, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Pınarhisar Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Salih Köse, Cevizköy Muhtarı Recep Candar, Sütlüce Muhtarı Harun Pilak ile üreticiler katıldı.

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