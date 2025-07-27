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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

        Kaymakam Özderin, 57 yıllık evli Şaziye ve Hasan Hüseyin Ersöz çiftini evinde ziyaret etti.

        Yaşlı çift ile sohbet eden Özderin, talepleri de dinledi.

        Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunacağını ifade eden Özderin, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

        Çifte sağlıklı ve huzurlu nice yıllar temennisinde bulunan Özderin, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

        - Tarla yollarında bakım ve onarım çalışmaları

        Pınarhisar'da tarla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile tarla yollarını düzleyip asfalt kırığı serimi gerçekleştiriyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Özellikle hasat döneminde tarım arazilerinde meydana gelen yangınlara daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yollarda bakım ve onarım çalışmalarında bulunduklarını ifade eden Talay, diğer yandan çiftçilerin de tarlalarına daha konforlu ulaşmalarını istediklerini kaydetti.

        Talay, tarla yollarında bağlantı bölümlerini asfalt kırığı serimi ile güçlendirdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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