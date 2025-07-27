Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eğitimin ardından hortum serme ve toplama, su ve köpük ile yangına müdahale yöntemleri gösterildi.

Eğitimde, Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Haluk Tez ve itfaiye eri Elif Yazıcı, yangın türleri ve yangınlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

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