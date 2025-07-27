Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde yangın güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde yangın güvenliği eğitimi verildi.

        Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (LÜDAK) ile Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, dernek gönüllülerine olası yangınlara karşı müdahale yöntemleri anlatıldı.

        Eğitimde, Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Haluk Tez ve itfaiye eri Elif Yazıcı, yangın türleri ve yangınlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

        Eğitimin ardından hortum serme ve toplama, su ve köpük ile yangına müdahale yöntemleri gösterildi.

        - Elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'nde bulunan elektrik trafosundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76 oldu
        Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76 oldu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar'da ayçiçeği hasat töreni düzenlendi
        Pınarhisar'da ayçiçeği hasat töreni düzenlendi
        Hokey Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
        Hokey Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
        Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı
        Kırklareli Valisi Turan nikah şahitliği yaptı