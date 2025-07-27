Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü.
Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü.
Eskibedir yolu üzerinde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgede itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
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