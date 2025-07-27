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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:45 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:00
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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü.

        Eskibedir yolu üzerinde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgede itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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