Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde başladı.

Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, Ukrayna ile Malta milli takımlarının maçıyla başladı.

Karşılaşma, Ukrayna'nın 9-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün, AA muhabirine, Kırklareli olarak organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 8 ülkenin şampiyonada mücadele edeceğini aktaran Aygün, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg olmak üzere 8 ülke mücadele edecek.