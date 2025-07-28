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        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde başladı

        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:01
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        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde başladı
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        Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde başladı.

        Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, Ukrayna ile Malta milli takımlarının maçıyla başladı.

        Karşılaşma, Ukrayna'nın 9-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün, AA muhabirine, Kırklareli olarak organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 8 ülkenin şampiyonada mücadele edeceğini aktaran Aygün, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

        2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg olmak üzere 8 ülke mücadele edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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