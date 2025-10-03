Adalet Bakanı Tunç, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Tunç, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Bakan Tunç, Yaşa ile bir süre görüştü.

Ziyarette Tunç, 2023 yılında İğneada beldesindeki selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında kızı ve damadı hayatını kaybeden Safiye Yaşa ile karşılaştı.

Bakan Tunç, daha sonra Kırklareli Barosunu ziyaret etti.

Bakan Tunç, temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Tunç, Vali Uğur Turan'dan brifing aldı.

