Kırklareli'nde "Açık Hava Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde "Açık Hava Mevlid-i Nebi" programı yapıldı.

Pehlivanköy İlçe Müftülüğü ve Pavli Atölye işbirliğinde Kuştepe köyünde etrafı ağaçlarla çevrili tarım arazinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda, tahta paletlerden oluşturulan sahneye çıkan köylüler hadis okudu.

Bölgedeki camilerde görevli imamlardan oluşan ilahi grubu ney eşliğinde kaside ve ilahi söyledi.

İlçe Müftüsü Ahmet Akkan, konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılının Mevlid-i Nebi yılı ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar Hz. Muhammed'i (SAV) anma programları düzenleyeceklerini ifade eden Akkan, ilk kez doğada, ağaçların arasında ve çimenlerin üzerinde böyle bir program düzenlendiğini ifade etti.

Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleriyle insanlığın yeniden umut bulduğunu anlatan Akkan, "Onun doğumu kararan kalplere nur, susuz gönüllere rahmet, insanlığa yeniden yön veren bir diriliştir. Bizlerde bu rahmetin gölgesinde bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı sadece bir peygamberlik görevi değil, insan olmanın en güzel örneğidir." diye konuştu.