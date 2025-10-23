Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

        Kırklareli'nde PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 185. müşteri Ufuk Topuz'a, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi hediye etti.

        PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Güler, PTT'nin başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

        Topuz da, 185. müşteri olmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

        Ardından Güler, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan tarafından 185. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların yaptığı el sanatları sergilendi
        Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların yaptığı el sanatları sergilendi
        Kırklareli'nde palyatif servisteki hastalar "Günebakan Balkon"da film izley...
        Kırklareli'nde palyatif servisteki hastalar "Günebakan Balkon"da film izley...
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'dan KTSO'ya ziyaret
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'dan KTSO'ya ziyaret
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kırklareli'nde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        KLÜ Rektörü Ak, Kırgızistan'da ziyaretlerde bulundu
        KLÜ Rektörü Ak, Kırgızistan'da ziyaretlerde bulundu