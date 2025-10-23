Kırklareli'nde PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı

Ardından Güler, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan tarafından 185. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 185. müşteri Ufuk Topuz'a, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi hediye etti.

