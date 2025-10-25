Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gebe-Lohusa Buluşması etkinliği düzenlendi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gebe-Lohusa Buluşması etkinliği düzenlendi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, anne ve anne adayları tanıştı.
Ardından anne ve anne adaylarına gebelik, doğum, lohusalık süreci ve bebek bakımı gibi
konularda bilgi verildi.
- Pınarhisar'da "Kamp Ateşi" etkinliği düzenlendi
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulunda "Kamp Ateşi" etkinliği yapıldı.
Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte ateş yakılarak öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.
Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Demirel yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle öğrencilerin birlik ve beraberliğinin arttığını söyledi.
Etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Demirel, "Öğrencilerimizin hem stres atması hem de birbirleriyle daha güçlü bağlar kurması için güzel bir fırsat oldu. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
- Tohum satışı yapan bayiler denetlendi
Babaeski ilçesinde tohum satışı yapan bayiler denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tohum satışı yapan bayilerde saklama koşulları, tohumların son kullanma tarihleri ile hijyen şartlarını kontrol etti.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.