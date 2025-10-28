Kırklareli Valisi Turan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı:

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı, büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Feragat ve şehadetle kazanılan Cumhuriyet'in, birlik ve beraberlikle korunduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan da sizsiniz' ifadeleriyle bizlere emanet ettiği bu miras, fikren, ilmen, ruhen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli fertlerin omuzlarında aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla taşınmaktadır. Unutulmamalıdır ki sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek ve bize emanet edilen Cumhuriyet'imize sahip çıkarak daha da ilerilere taşımak hepimizin müşterek vazifesidir.

Dün olduğu gibi bugün de büyük devlet olmanın şuur ve haysiyetine sahip olan necip milletimiz, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin, geleceğini karartmaya teşebbüs edenlerin hesaplarını daima hezimete uğratmıştır ve uğratacaktır. Zira İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır."