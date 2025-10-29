Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmet Saçlı'yı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmet Saçlı'yı makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevine yeni atanan Saçlı'ya başarılar dileğinde bulundu.

        Saçlı da Kırklareli'nde görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğu söyledi.

        - Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı resim sergisi açıldı

        Kırklareli'nde öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı temalı resim sergisi açıldı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Evi bahçesinde düzenlenen serginin açılışında, belediye sanat atölyelerinde eğitim alan çocukların çok güzel eserler yaptıklarını söyledi.

        Çocukların sanata olan ilgileriyle heyecanlandığını ifade eden Bulut, "Pırıl pırıl ışıyan gözleriyle umudumuzu diri tutan tüm evlatlarımıza ve onları yönlendiren kıymetli eğitmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar." dedi.

        Konuşmaların ardından Bulut ve çocuklar serginin açılış kurdelesini kesti.

        Sergi gün boyu açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Altay çağı
        Altay çağı
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "...
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "...
        Oltayla 1 metre 73 santimlik orkinos yakaladı, o anları kaydetti
        Oltayla 1 metre 73 santimlik orkinos yakaladı, o anları kaydetti
        Kırklareli'nin asırlık çınarları Cumhuriyet ile yaşamanın gururunu taşıyor
        Kırklareli'nin asırlık çınarları Cumhuriyet ile yaşamanın gururunu taşıyor
        Kırklareli Valisi Turan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı...
        Kırklareli Valisi Turan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı...