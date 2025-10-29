Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bayrağı astı

        Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Asmakayalar Manastırına Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bayrağı astı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Asmakayalar Manastırına Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.

        Arama kurtarma ekibi Vize ilçesinin Asmakayalar Manastırının dışına iple tırmandı.

        Ekip manastıra Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'in sadece bir tarihten ibaret olmadığı belirtildi.

        29 Ekim'in bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığın simgesi olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır şekilde, doğanın sert kayalıklarında kararlılıkla yükselen bedenlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve ideallerine olan sarsılmaz inancımızın da birer yansımasıdır.

        Kırklareli AFAD olarak, Cumhuriyetimizin 102. yaşını, Atatürk'ün izinde, dağcılığın disiplinli, cesur ve özverili ruhuyla kutluyoruz. Her adımda daha yükseğe, her hamlede daha güçlüye ulaşma azmiyle; afetlere dirençli bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Dağlara bayrak asmak sadece bir gelenek değil, bu milletin imkansızlıklar içinden doğan kudretinin ifadesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "...
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "...
        Oltayla 1 metre 73 santimlik orkinos yakaladı, o anları kaydetti
        Oltayla 1 metre 73 santimlik orkinos yakaladı, o anları kaydetti