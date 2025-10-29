Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bayrağı astı

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Asmakayalar Manastırına Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.

Arama kurtarma ekibi Vize ilçesinin Asmakayalar Manastırının dışına iple tırmandı.

Ekip manastıra Türk bayrağı ile Atatürk posteri astı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'in sadece bir tarihten ibaret olmadığı belirtildi.

29 Ekim'in bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığın simgesi olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır şekilde, doğanın sert kayalıklarında kararlılıkla yükselen bedenlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve ideallerine olan sarsılmaz inancımızın da birer yansımasıdır.

Kırklareli AFAD olarak, Cumhuriyetimizin 102. yaşını, Atatürk'ün izinde, dağcılığın disiplinli, cesur ve özverili ruhuyla kutluyoruz. Her adımda daha yükseğe, her hamlede daha güçlüye ulaşma azmiyle; afetlere dirençli bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Dağlara bayrak asmak sadece bir gelenek değil, bu milletin imkansızlıklar içinden doğan kudretinin ifadesidir."