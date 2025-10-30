Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, gazetecilerle bir araya geldi

        Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, gazetecilerle makamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:33
        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, gazetecilerle makamında bir araya geldi.

        Altınöz, ziyarette kentteki eğitim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında gazetecilere bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, eğitimin kalitesini ve başarıyı yükseltmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

        Öğrencileri geleceğe emin adımlarla yetiştirme gayreti içinde olduklarını ifade eden Altınöz, "Çok güzel bir eğitim kadromuz var. Bunun yanında çok da başarılı öğrencilerimiz var. Kentin eğitim alanındaki başarısını daha yükseklere taşımak için devraldığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

