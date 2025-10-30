Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Altınöz, gazetecilerle bir araya geldi

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, gazetecilerle makamında bir araya geldi.

Altınöz, ziyarette kentteki eğitim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, eğitimin kalitesini ve başarıyı yükseltmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Öğrencileri geleceğe emin adımlarla yetiştirme gayreti içinde olduklarını ifade eden Altınöz, "Çok güzel bir eğitim kadromuz var. Bunun yanında çok da başarılı öğrencilerimiz var. Kentin eğitim alanındaki başarısını daha yükseklere taşımak için devraldığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz." diye konuştu.