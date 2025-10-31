Kırklareli'nde inşaat alanında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşaat alanında toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Turgutbey köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada inşaatta çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla toprağın altından çıkarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
