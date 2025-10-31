Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde inşaat alanında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşaat alanında toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:24
        Kırklareli'nde inşaat alanında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşaat alanında toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        ​​​​​​​Turgutbey köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.

        Bu sırada inşaatta çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla toprağın altından çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

