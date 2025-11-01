Habertürk
        KTSO Başkanı Ilık'tan organ bağışı çağrısı

        KTSO Başkanı Ilık'tan organ bağışı çağrısı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:54
        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ilık, mesajında organ nakli bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunmalarının tek yolunun bağışlanacak organlar olduğunu belirtti.

        Organ bağışının kan bağışı kadar önemli olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

        "Bağışlanacak her organ bir canın hayata tutunmasına vesile olacaktır. Yapılan maddi bağışlarla ihtiyaç sahiplerine aş, iş, barınacak yer ve kıyafet temin edebiliriz, ancak onları tekrar hayata döndürecek çarpan bir kalp, nefes alan bir akciğer, görmesini sağlayacak bir göz olamayız. Sağlığımız yerinde olmadığı zaman yiyecek ekmeğin, giyecek kıyafetin de hiçbir anlamı yoktur. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimliklerine başvurabilir, detaylı bilgi alabilirler."

