        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:03
        Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Vize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kurt için Kıyıköy beldesinde tören düzenlendi.

        Kurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle belde mezarlığına götürüldü.

        Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.

        Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu ile Vize Kaymakamı Kemal Balaban da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

