Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Mehmet Kurt'un cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Vize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kurt için Kıyıköy beldesinde tören düzenlendi.
Kurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle belde mezarlığına götürüldü.
Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.
Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu ile Vize Kaymakamı Kemal Balaban da katıldı.
