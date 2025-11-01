Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Kırklareli'nde partililerle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Kırklareli'nde partilileriyle bir araya geldi.

Kılıç, partisinin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kırklareli'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Partisinin, 3. olağan büyük kongresine hazırlandığını ifade eden Kılıç, "Kongremize Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere 81 ilimizden katılımları planladık. Her ilimizden yola çıkacak otobüslerimizin, araçlarımızın sayısı belli. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımız her bir otobüste hangi vatandaşımızın bulunacağına ilişkin çalışmalarını hızla sürdürüyorlar." diye konuştu.