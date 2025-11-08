Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:45
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği turuncu kod verilerek hastanede anons yapıldı.

        İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE, 112 Acil Servisi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Acil servise başvuruda bulunan bir hasta KBRN ünitesinde arındırma işlemi yapıldı. Özel kıyafetli ekipler hastanenin acil servisine başvuruda bulunan hastaya müdahale etti.

        Hasta daha sonra acil servisteki kırmızı alanda tedavisine başlandı.

        Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

