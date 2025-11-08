Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Cezalı takımlarının maçını salon dışındaki dev ekrandan izlediler

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı taraftarları, seyircisiz maç oynama cezası alan takımlarını spor salonu dışına kurulan dev ekranda izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:18
        Cezalı takımlarının maçını salon dışındaki dev ekrandan izlediler
        Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Seçil Kauçuk Mersin Basketbol ile oynanan maç için Yeni Kırklareli Spor Salonu'nun bulunduğu alana dev ekran kuruldu.

        Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Seçil Kauçuk Mersin Basketbol ile oynanan maç için Yeni Kırklareli Spor Salonu'nun bulunduğu alana dev ekran kuruldu.

        Taraftar müsabaka öncesi ekranın bulunduğu alanda toplandı.

        Maçı dev ekrandan izlemek için alana gelen taraftarlardan Ramazan Akcan, gazetecilere kadın basketbol takımını her şeye rağmen yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Karşılaşmayı Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hakan Güvenç de izledi.

        Karşılaşma Seçil Kauçuk Mersin Basketbol takımının 88-73 üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

