Kırklareli'nde 6 FETÖ zanlısı düzensiz göçmenlerle yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, 6 FETÖ zanlısı ile 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş 6 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 25 düzensiz göçmen ile 6 FETÖ zanlısını Sakızköy köyünde tarlada yakaladı.
Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
