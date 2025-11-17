Kırklareli'nde balıkçı ağlarına takılan camgöz köpek balığı denize bırakıldı

Püsküllü, AA muhabirine sürdürülebilir avcılık için camgöz balığını yeniden denize bıraktığını, tüm balıkçıların bu konularda duyarlı olmasını istedi.

Durumu fark eden Püsküllü, balığı ağlardan kurtararak denize bırakarak, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.