Kırklareli'nde balıkçı ağlarına takılan camgöz köpek balığı denize bırakıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir balıkçının ağlarına takılan koruma altındaki camgöz türü köpek balığı yeniden denize salındı.
Karadeniz’e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Yasin Püsküllü'nün denize attığı ağlara camgöz köpek balığı takıldı.
Durumu fark eden Püsküllü, balığı ağlardan kurtararak denize bırakarak, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Püsküllü, AA muhabirine sürdürülebilir avcılık için camgöz balığını yeniden denize bıraktığını, tüm balıkçıların bu konularda duyarlı olmasını istedi.
