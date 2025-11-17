Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde balıkçı ağlarına takılan camgöz köpek balığı denize bırakıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir balıkçının ağlarına takılan koruma altındaki camgöz türü köpek balığı yeniden denize salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde balıkçı ağlarına takılan camgöz köpek balığı denize bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir balıkçının ağlarına takılan koruma altındaki camgöz türü köpek balığı yeniden denize salındı.

        Karadeniz’e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Yasin Püsküllü'nün denize attığı ağlara camgöz köpek balığı takıldı.

        Durumu fark eden Püsküllü, balığı ağlardan kurtararak denize bırakarak, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Püsküllü, AA muhabirine sürdürülebilir avcılık için camgöz balığını yeniden denize bıraktığını, tüm balıkçıların bu konularda duyarlı olmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nin içme suyu Armağan Barajı'ndan karşılanacak
        Kırklareli'nin içme suyu Armağan Barajı'ndan karşılanacak
        Kırklareli'nde öğrencilere "Trafik Dedektifleri" eğitimi verildi
        Kırklareli'nde öğrencilere "Trafik Dedektifleri" eğitimi verildi
        Kırklareli'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Kırklareli'de traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca için mevlit okutuldu
        Kırklareli'nde şehit Berkay Karaca için mevlit okutuldu