        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli hastalıktan ari işletme sayısı açısından Türkiye'de ilk sırada

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentin hastalıktan ari işletme sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirtti.

        Giriş: 18.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:50
        Kırklareli hastalıktan ari işletme sayısı açısından Türkiye'de ilk sırada
        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentin hastalıktan ari işletme sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirtti.

        Karaca, İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısında, kentteki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta son yıllarda ön plana çıktığını vurgulayan Karaca, "İlimiz özellikle süt sığırcılığı yönünden en yüksek verime sahip. Hastalıktan ari işletme sayısı bakımından Türkiye'de birinci sıradağız. Çok güzel işletmelerimiz var." diye konuştu.

        Kentte, hastalıktan ari 100 işletmenin bulunduğu anlatan Karaca, yaklaşık 160 bin büyükbaş ve 480 bin küçükbaş hayvan ile Avrupa Birliği (AB) standartlarında yıllık yaklaşık 370 bin ton süt üretildiğini kaydetti.

        Karaca, Istranca Dağları'nın eteklerinde zengin bitki örtüsünden beslenen hayvanlardan elde edilen sütün yaklaşık 14 bin tonunun işlenerek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

        Gökhan Karaca daha sonra meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş ise Karaca'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Toplantıda, 5 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

