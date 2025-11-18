Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye meclisi kente yeni otogar yapılmasına onay vermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:42
        Kırklareli Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında, CHP'li belediye meclis üyeleri kente yeni yapılması planlanan otogar yerine onay vermedi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, başkanlığında belediye binasında yapılan toplantıda, bir önceki toplantıda İmar Komisyonuna havale edilen yeni otogar yapımı için hazırlanan rapor okundu.

        Bunun üzerine Bulut'un talimatıyla dev ekranda, kentin trafik yoğunluğunun anlatıldığı video izletildi.

        Kent adına kaybedilecek zamanın olmadığını ifade eden Bulut, bu sorunun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

        Kentin çok acil otogar sorununun çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını anlatan Bulut, "Bu projeyi Kırklareli belediyesinin yapabilme gücü var mı?. Ben yaparım diyen varsa hodri meydan, ben istifa ediyorum gelsin yapsın. Hodri meydan. Kırklareli benden daha kıymetli, her şeyimden kıymetli. Ben her şeyimi bu kente borçluyum. Hiç umurumda değil benim belediye başkanlığı." diye konuştu.

        Mevcut otogar yerine Millet Bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının proje çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Bulut, bu nedenle bu konuların üzerinde hassasiyetle durduklarını vurguladı.

        Otogar projesi üzerinde çok emek harcadığını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

        "Söz konusu tarımsa vallahi kendi rantına olduğunda tarım arazisini, birinci sınıf tarlayı bugün arsaya dönüştürenler bugün benim karşımda 'hayır orası tarım arazisi' diyebiliyor. Şunu ifade etmek istiyorum, beni bilimsel olarak, teknik anlamda ikna edemediği müddetçe kimse, arkadaşlar ben yolumdan dönmeyeceğim. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ben geri adım atmayacağım, bir şekilde Kırklareli'm için neyse bunun sonuçları, bedel ödemekse de bedel ödemeye de hazırım."

        Bulut, konuşmaların ardından meclis üyelerine söz verdi. Meclis üyeleri arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.

        Ardından CHP'li meclis üyeleri yeni otogar yerinin uygun olmadığı gerekçesiyle gündem maddesini oy çokluğu ile ret etti.

        Meclis diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

