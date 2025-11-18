Kırklareli Belediye meclisi kente yeni otogar yapılmasına onay vermedi

Kırklareli Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında, CHP'li belediye meclis üyeleri kente yeni yapılması planlanan otogar yerine onay vermedi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, başkanlığında belediye binasında yapılan toplantıda, bir önceki toplantıda İmar Komisyonuna havale edilen yeni otogar yapımı için hazırlanan rapor okundu.

Bunun üzerine Bulut'un talimatıyla dev ekranda, kentin trafik yoğunluğunun anlatıldığı video izletildi.

Kent adına kaybedilecek zamanın olmadığını ifade eden Bulut, bu sorunun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Kentin çok acil otogar sorununun çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını anlatan Bulut, "Bu projeyi Kırklareli belediyesinin yapabilme gücü var mı?. Ben yaparım diyen varsa hodri meydan, ben istifa ediyorum gelsin yapsın. Hodri meydan. Kırklareli benden daha kıymetli, her şeyimden kıymetli. Ben her şeyimi bu kente borçluyum. Hiç umurumda değil benim belediye başkanlığı." diye konuştu.

Mevcut otogar yerine Millet Bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının proje çalışmalarını yürüttüğünü dile getiren Bulut, bu nedenle bu konuların üzerinde hassasiyetle durduklarını vurguladı.