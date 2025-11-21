Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kamu kurumlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:16 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:16
        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kamu kurumlarını ziyaret etti.

        Vali Turan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünü binasını gezdi.

        Ardından Turan, İl Müdürü Ebru Aydın'dan brifing aldı.

        Vali Turan daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

