        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:27
        Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde bir minibüsü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

