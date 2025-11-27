Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:11
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli’nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Trafik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

        Vali Turan, kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

