Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile 59 AFF 958 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mumin K. yaralandı.

Tarık O. idaresindeki 44 AGZ 093 plakalı otomobil ile Selçuk T. yönetimindeki 39 AJ 921 plakalı otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.