Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kırklareli'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tarık O. idaresindeki 44 AGZ 093 plakalı otomobil ile Selçuk T. yönetimindeki 39 AJ 921 plakalı otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 44 AGZ 093 plakalı araç, Osman S. yönetimindeki 59 AFF 958 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile 59 AFF 958 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mumin K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
