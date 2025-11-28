Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik düzenlendi.
Lüleburgaz'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen programa Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Sağlık Müdürü Önder Porsuk, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile öğrenciler katıldı.
Etkinlikte öğrencilere UMKE araçları tanıtıldı.
Ardından ağız, diş sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.
- LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret
Lüleburgaz Girişimci İş Kadınları Derneği üyeleri, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.
Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kadın girişimci sayısının artması gerektiğini ifade eden Cebelli, "Kadınların üretim, ticaret ve girişimcilik alanındaki varlığı, hem şehrimizin hem de bölgemizin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.