Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bahar D. (40) Babaeski Adliyesi'ne götürüldü.

        Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​​

        Karahalil beldesinde bir evde çıkan yangında yaralanan C.S. ile Ç.Ç. (41) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak C.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alınmıştı.

        Yaralı Ç.Ç'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde ihracat yapan fabrikalara denetim
        Kırklareli'nde ihracat yapan fabrikalara denetim
        Kırklareli'nde baraj ve göletler mercek altında
        Kırklareli'nde baraj ve göletler mercek altında
        Trakya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli'de "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı"
        Kırklareli'de "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı"
        Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü, 1 yaralı Kırk...
        Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü, 1 yaralı Kırk...