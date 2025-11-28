Kırklareli'nde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın tutuklandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kadın tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Bahar D. (40) Babaeski Adliyesi'ne götürüldü.
Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Karahalil beldesinde bir evde çıkan yangında yaralanan C.S. ile Ç.Ç. (41) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak C.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S'nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alınmıştı.
Yaralı Ç.Ç'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.