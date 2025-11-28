Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, sporcularla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, başarılı sporcularla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 08:46 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:48
        Kırklareli Valisi Turan, sporcularla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, başarılı sporcularla buluştu.

        Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Kırklareli Has Tekvando Spor Kulübü, Ergin Tekvando Spor Kulübü ve Pınarhisar Gençlik Spor Kulübünün floor curling takımı sporcuları ile bir araya geldi.

        Kırklareli'ni yurt içi ve yurt dışında temsil eden sporculara teşekkür eden Turan, tüm sporculara başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından Turan, sporcularla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

