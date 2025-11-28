Kırklareli Valisi Turan, sporcularla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, başarılı sporcularla buluştu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, başarılı sporcularla buluştu.
Vali Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Kırklareli Has Tekvando Spor Kulübü, Ergin Tekvando Spor Kulübü ve Pınarhisar Gençlik Spor Kulübünün floor curling takımı sporcuları ile bir araya geldi.
Kırklareli'ni yurt içi ve yurt dışında temsil eden sporculara teşekkür eden Turan, tüm sporculara başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Turan, sporcularla sohbet etti.
