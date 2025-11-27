Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi

Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısı, 18. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, 2026 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon raporunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin bütçe hazırlama kriterlerine göre gelir ve gider cetvellerine ilişkin Kırklareli İl Özel İdaresi 2026 yılı bütçesinin 1 milyar 850 milyon lira olarak ön görüldüğü bildirildi.

Komisyon raporu ile bütçe hesabı oy birliği ile kabul edildi.