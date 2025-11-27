Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi

        Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 850 milyon lira olarak belirlendi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısı, 18. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda, 2026 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

        Komisyon raporunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin bütçe hazırlama kriterlerine göre gelir ve gider cetvellerine ilişkin Kırklareli İl Özel İdaresi 2026 yılı bütçesinin 1 milyar 850 milyon lira olarak ön görüldüğü bildirildi.

        Komisyon raporu ile bütçe hesabı oy birliği ile kabul edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı
        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı
        Kırklareli'nde süne ile mücadele hamlesi: Sonbahar Kışlak Sürveyleri çalışm...
        Kırklareli'nde süne ile mücadele hamlesi: Sonbahar Kışlak Sürveyleri çalışm...
        Çiftçiler hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirild...
        Çiftçiler hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirild...
        Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imh...
        Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imh...
        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık...
        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık...
        Kırklareli'nde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka itfaiye ekibinc...
        Kırklareli'nde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka itfaiye ekibinc...