Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı için hazırlık toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı için hazırlık toplantısı yapıldı.

        Kırklareli Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada, 4-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek fuara tüm vatandaşları davet etti.

        Fuarın kapalı pazar yerinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Bulut, "Bizim derdimiz Kırklareli. Dolayısıyla Kırklareli'ni ilgilendiren her platformda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden bu fuarı da çok önemsiyoruz." dedi.

        Ticaret Borsası Başkanı Altıntel de bu yıl fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

        Fuarın en iyi şekilde düzenlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Altıntel, gelecek yıllarda organizasyonu uluslararası boyuta taşımak istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka itfaiye ekibinc...
        Kırklareli'nde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka itfaiye ekibinc...
        KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü
        KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü
        Lüleburgaz'da öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi v...
        Lüleburgaz'da öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi v...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi Bektaş'ı ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi Bektaş'ı ziyaret etti
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı