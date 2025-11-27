Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı için hazırlık toplantısı yapıldı.

Kırklareli Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bulut, toplantıda yaptığı konuşmada, 4-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek fuara tüm vatandaşları davet etti.

Fuarın kapalı pazar yerinde gerçekleştirileceğini hatırlatan Bulut, "Bizim derdimiz Kırklareli. Dolayısıyla Kırklareli'ni ilgilendiren her platformda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden bu fuarı da çok önemsiyoruz." dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Altıntel de bu yıl fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Fuarın en iyi şekilde düzenlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Altıntel, gelecek yıllarda organizasyonu uluslararası boyuta taşımak istediklerini ifade etti.