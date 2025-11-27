KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde girişimci Duygu Kahya (39), doğal yetiştirilen bitkileri harmanlayıp 17 farklı türde kişisel bakım ve kozmetik ürünü üretiyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunu olan Kahya, 15 yıl İstanbul'da özel sektörde çalıştı.

Daha sonra memleketi Kırklareli'ne dönen Kahya, KOSGEB'den kuruluş, makine, teçhizat ve yazılım desteği alarak kendi şirketini kurdu.

Kentte yetiştirilen aynısefa, kantaron, lavanta, üzüm çekirdeği, meşe balı ile propolis gibi ürünleri kozmetik sektörüne dahil eden Kahya, krem, yüz ve makyaj temizleyici, krem deodorant, merhem ve soğuk proses sabun gibi ürünlerin üretimini yapmaya başladı.

Yaklaşık 30 metrekarelik laboratuvarda butik üretim yapan Kahya, doğal ürünleri nihai tüketiciye ulaştırıyor.

- "Ürün sayımızı yakın zamanda 30'a çıkarmayı düşünüyorum"

Kahya, AA muhabirine, KOSGEB'in kuruluş, makine, teçhizat ve yazılım desteğinden yararlandığını, böylelikle üretim ile ilgili ihtiyacı olan makine ve teçhizatların tedarikini sağladığını anlattı.

Kozmetik ürünlerinde üzüm çekirdeğini çok yoğun bir şekilde kullandıklarını ifade eden Kahya, şunları kaydetti:

Çocukluk yıllarından beri doğal ürünlere olan merakını, kendisine gelir getirici hale dönüştürdüğünü anlatan Kahya, kozmetik ürünlerinin üretimini yaparken çok keyif aldığını söyledi.

Butik üretim yaparak marka bilinirliğine ulaştığını dile getiren Kahya, "Hayallerimi KOSGEB desteğiyle gerçeğe dönüştürdüm. Kendi şirketimi kurdum. Şu an 17 çeşit ürünümüz var, ürün sayımızı yakın zamanda 30'a çıkarmayı düşünüyorum. İhracatla ilgili görüşmelerim var. Butik üretimin dışına çıkmadan satış hacmimi büyütmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"Kozmetik sektöründe artık soğuk sıkım ayçiçeği yağı kullanımı çok arttı. Bunu da Marmara Bölgesi'ndeki üreticilerden tedarik ediyoruz. Bal ve propolis sabunumuzu burada üretilen meşe balı ve meşe propolisi kullanarak yapıyoruz. Aynısefa yağı çok popüler. Köydeki bütün yakınlarım bunu bahçelerine süs bitkisi olarak ekiyorlar. Bunu da birçok kozmetik ürünlerimizde kullanıyoruz. Longoz Ormanları civarından uygun mevsimde kantaron topluyorum. Ölmez otunun da aynı şekilde de yağını kullanıyorum. Kısacası bizim bölgemizde yetiştirilen ürünlerle üretim yapmaya çalışıyorum."

Kahya, cilt temizliği ve kişisel bakıma yönelik haftalık 50 şişe üretim kapasitesine kadar çıktığını, doğal bitkilerden ürettiği el, vücut kremi, yüz ve makyaj temizleyici, krem deodorant ile sabun çeşitlerinin yer aldığı 17 farklı ürünü perakende satış noktaları ile e-ticaret üzerinden satışa sunduğunu sözlerine ekledi.