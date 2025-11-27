Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile emekliye ayrılan Babaeski Müftüsü Faruk Koçak'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:25 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile emekliye ayrılan Babaeski Müftüsü Faruk Koçak'ı makamında kabul etti.

        Turan, ilk olarak Altınöz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Koçak ile bir araya gelen Turan, emekliliğe ayrılan Koçak'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Turan, Koçak'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

        - Belediye Başkanı Bulut, Yeler'e hastanede ziyarette bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Belediye Başkan Yardımcısı Soner Yeler'i ziyaret etti.

        Hastane yöneticilerinden Yeler'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Yeler ile bir süre sohbet etti.

        Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ile Kürşad Yamaner de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi Bektaş'ı ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi Bektaş'ı ziyaret etti
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde B-reçete tanıtım toplantısı: Belgesi olmayan reçete yazamaya...
        Kırklareli'nde B-reçete tanıtım toplantısı: Belgesi olmayan reçete yazamaya...
        Kırklareli'nde Rümeysa Sanpur'un öldürülmesi protesto edildi
        Kırklareli'nde Rümeysa Sanpur'un öldürülmesi protesto edildi
        Kadına ve çocuğa şiddete hayır' pankartı taşıyan Rümeysa'nın öldürülmesine...
        Kadına ve çocuğa şiddete hayır' pankartı taşıyan Rümeysa'nın öldürülmesine...
        Demirköy'de şok uygulamada 5 şüpheli tutuklandı
        Demirköy'de şok uygulamada 5 şüpheli tutuklandı