        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka itfaiye ekibince çıkarıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:54
        Kırklareli'nde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka itfaiye ekibince çıkarıldı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir öğrencinin parmağına sıkışan demir halka, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Çakıllı Ortaokulu öğrencisi E.G, iki parçadan oluşan madeni paranın ortasındaki kısmı çıkardıktan sonra demir halkayı yüzük parmağına taktı.

        Halkanın parmağına sıkışması üzerine öğretmenlerine haber veren öğrenci için itfaiyeden yardım istendi.

        Okula gelen Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, demir halkayı spiral makinesiyle kesip öğrencinin parmağından çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

