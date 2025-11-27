Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imha edildi

Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu jandarma ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

