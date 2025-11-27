Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imha edildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu jandarma ekiplerince kontrollü olarak imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:55 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:55
        Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imha edildi
        Ayvalı köyünde evinin bahçesindeki ağaçların kökünü havalandırmak için çapa yapan Metin Yılmaz, toprağın altında mühimmata rastladı.

        Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timleri sevk edildi.

        Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

