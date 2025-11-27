Habertürk
        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı

        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı

        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        27.11.2025 - 15:08
        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı
        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Kırklareli Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsünce Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen sergide, 83 yaşındaki Kosavalı ressam ve heykeltıraş Ramiz Krajkova tarafından kara kalem ve yağlı boyayla yapılan 33 eser yer aldı.

        Vali Uğur Turan, törende, Krajkova'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Sergiyi gezerken duygulandığını ifade eden Turan, "Sergide adeta kendi köyümü, memleketimi, sokağımı, ağacımı, bitkilerimi, minarelerimi, camilerimi, o güzel kültürü, o güzel ambiyansı gördüm." dedi.

        Turan, en kısa zamanda Priştine'ye gitmek istediğini sözlerine ekledi.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise serginin Kırklareli ve Priştine arasındaki kültürel bağların güçlenmesine vesile olacağına inandığını belirtti.

        Krajkova da Kırklareli'nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Serginin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Krajkova, doğup büyüdüğü Priştine'de çocukken toprak üzerine çizdiği resimleri genç yaşında kara kalem ve yağlı boyayla resme dönüştürdüğünü anlattı.

        Konuşmaların ardından Vali Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Rektör Ak, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ve Krajkova tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Sergi, yarına kadar açık kalacak.

