        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:33 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:33
        Trakya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda da 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İran ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi ile İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

