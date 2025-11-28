Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        Ekipler bazı ürünlerden numune aldı. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Dilimizin Zenginlikleri Projesi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödü...
        Dilimizin Zenginlikleri Projesi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödü...
        Kırklareli'nde öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kenti ke...
        Kırklareli'nde öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kenti ke...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde eski eşinin evini yaktığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde ihracat yapan fabrikalara denetim
        Kırklareli'nde ihracat yapan fabrikalara denetim
        Kırklareli'nde baraj ve göletler mercek altında
        Kırklareli'nde baraj ve göletler mercek altında