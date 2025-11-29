Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'dan Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:23
        Kırklareli Valisi Turan'dan Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine ziyaret
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

        Vali Turan, dernek başkanı Yakup Yürükçü'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Turan, her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiğini söyledi.

        Şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Turan, şehit ve gazilere minnettar olduğunu kaydetti.

        Yürükçü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

