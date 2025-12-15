Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        ValiTuran, eşi Nihal Turan ile 7 aileyi ziyaret ederek aile fertleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:17
        Kırklareli Valisi Turan Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
        ValiTuran, eşi Nihal Turan ile 7 aileyi ziyaret ederek aile fertleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Aile ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Turan, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

        Ziyaretlere, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

