Kırklareli Valisi Turan Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

ValiTuran, eşi Nihal Turan ile 7 aileyi ziyaret ederek aile fertleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Aile ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Turan, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

Ziyaretlere, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz da katıldı.