        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Mahya Dağı bölgesinde kış şartlarına yönelik alınan tedbirleri yerinde değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:08
        Kırklareli'nden kısa kısa
        

        Özderin, Mahya Dağı ve bölgedeki yol güzergahında incelemelerde bulundu.

        Kolluk kuvvetlerinden alınan önlemler hakkında bilgi alan Özderin, özellikle ulaşım güvenliği ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıkların önemine dikkati çekti.

        - Orman tevziatı toplantısı yapıldı

        Dereköy’de ormancılık faaliyetleri kapsamında tevziat toplantısı gerçekleştirildi.

        Dereköy Orman İşletme Şefliğince bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Orman İşletme Şefi Abdullah Kurt, Dereköy Muhtarı Remzi Solak, orman muhafaza memurları ile vatandaşlar katıldı.

        Toplantıda, ormancılık faaliyetleri, yıllık çalışma programı ve orman emvaline ilişkin konular ele alındı.

        -Pınarhisar Çayırdere Taşkın Koruma Projesi tamamlandı

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Pınarhisar Çayırdere Taşkın Koruma Projesi'nin tamamlandığını bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, taşkın risklerini azaltmak, yerleşim yerlerini güvence altına almak ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Çayırdere köyünü taşkınlardan korumak amacıyla 770 metre uzunluğunda çift taraflı taş duvarlı kanal ve taban betonu yapıldığını aktaran Balta, ayrıca 75 metre trapez betonarme kanal ile köy içerisinde 2 menfezin inşa edildiğini kaydetti.

        Ana dere ve yan derelerde 1178 metre toprak trapez kanal yapılarak köyün taşkınlara karşı koruma kapasitesinin artırıldığını vurgulayan Balta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Çayırdere köyünde tamamladığımız dere ıslahı çalışmalarıyla köyümüzü ve 151 dekar tarım arazisini taşkınlardan koruma altına aldık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yürüttüğümüz bu projeyi başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

        Bölge halkına hayırlı olsun. DSİ, ülke genelinde benzer projelerle taşkın risklerini azaltmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

