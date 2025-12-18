Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı evin sokağına ve durağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın adı ailesinin yaşadığı evin sokağına ve durağa verildi.

        Lüleburgaz Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında alınan karar gereği, hazırlatılan tabelalar düzenlenen törenle sokak girişi ve durağa takıldı.

        Törene, şehit babası Nedim, annesi Nurdan ve ağabeyi Bünyamin Karaca ve Belediye Başkanı Murat Gerenli katıldı.

        Gerenli, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, Karaca'nın adının da her zaman Lüleburgaz'da yaşatılacağını kaydetti.

        Karaca, 11 Kasım'da Azerbaycan - Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

        - Öğrenciler milli parkı gezdi

        Demirköy Kaymakamlığınca yürütülen İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor Projesi devam ediyor.

        Demirköy Fatih Ortaokulu öğrencileri, proje kapsamında Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

        Ardından İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezen öğrenciler, kuş gözlem kulesinde bölgedeki kuş türlerini inceledi.

        Öğrencilere bölgenin ekosistemi ve kuş türleri hakkında bilgi verildi.

        - Başkan Gün'e ziyaret

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Spor Kulübü Başkanı Metin Sami'yi makamında kabul etti.

        Gün, ziyarette, kulüp çalışmaları ve sportif faaliyetler hakkında Sami'den bilgi aldı.

        Spora ve sporculara önem verdiklerini ifade eden Gün, çocukların ve gençlerin spora daha çok yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

        Gün, kulüp yöneticilerine ve sporculara çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
        Kofçaz'da tarla faresine karşı etkin mücadele: Tarım arazilerinde fare tehd...
        Kofçaz'da tarla faresine karşı etkin mücadele: Tarım arazilerinde fare tehd...
        Lüleburgaz'da şehidin ismi sokağa ve durağa verildi
        Lüleburgaz'da şehidin ismi sokağa ve durağa verildi
        Babaeski'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Babaeski'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Kırklareli'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer
        Kırklareli'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer
        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 766 bin 547 oldu
        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 766 bin 547 oldu