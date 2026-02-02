Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Trakya'da kar etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar etkili oluyor.

        Giriş: 02.02.2026 - 09:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:32
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar etkili oluyor.

        Edirne'de dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Yağışla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı.

        Karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

        Edirne Valiliğince motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin saat 9.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacakları bildirildi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli’nde kar özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini gösterirken, kent merkezinde de hafif şekilde devam ediyor.

        Yağışın, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğun olduğu bildirildi.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, karın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim ile kent merkezi, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

        Tekirdağ'da ise Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Malkara, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde de eğitime bugün ara verilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

